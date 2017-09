Acidente deixa ferido em estado grave na Avenida Brasil

O montador Maycon Jhonatan Marengo, de 24 anos, ficou gravemente ferido após um acidente no cruzamento da Rua Gonçalves Dias com a Avenida Brasil, em Americana por volta das 23h50 desta sexta-feira (8). Foto: Thiago Martins / Divulgação

Segundo o boletim de ocorrência registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, ele estava de moto com a namorada quando cruzou a avenida ao se confundir com o semáforo de duas fases existente no local e atingiu um carro. A passageira da moto e o motorista do carro tiveram apenas ferimentos leves.

Conforme informações da Polícia Civil, uma equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana) passava pelo local e avistou as vítimas no chão, acionando o Resgate.