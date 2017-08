Acidente deixa cinco feridos na Estrada Ivo Macris

Um acidente envolvendo três veículos no início da noite deste domingo (20) deixou um homem com fraturas nas costelas e na clavícula e uma família com ferimentos leves, na Estrada Ivo Macris, em Americana. Foto: Corpo de Bombeiros de Americana / Divulgação

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um Honda Fit e um Fiat Tipo seguiam pela estrada – que liga Americana a Paulínia – em sentidos opostos e bateram de frente por volta das 19h. Logo em seguida, um Chevrolet Monza que vinha atrás acabou batendo nos veículos após o motorista não conseguir desviar do acidente.

LEIA TAMBÉM: Vestibular da Fatec será aplicado neste domingo

O motorista do Fit, M.A.F., de 21 anos, teve fraturas nas costelas e nas clavícula, sendo socorrido e levado ao Hospital São Lucas. Já no Tipo, uma família, formada pelo motorista do carro, M.S.S., de 49 anos, a mulher, identificada como A.M.S., de 28 anos, e duas crianças, de 10 e 7 anos, teve apenas ferimentos leves, sendo que os quatro foram levados para o Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi.