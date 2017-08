Acidente com dois carros deixa um morto na SP-304

Foto: Marina Zanaki-O Liberal

Um acidente envolvendo dois carros na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, deixou duas vítimas no início da tarde desta quinta-feira (24). Um dos motoristas, Giovane da Silva de Mello, morador de Santa Bárbara d’Oeste de 22 anos, morreu no local; o outro motorista recebe atendimento médico no Hospital Municipal de Americana Doutor Waldemar Tebaldi, em estado grave. A batida aconteceu na altura do quilômetro 131 e fez com que um dos carros invadisse o canteiro a atingisse uma casa na rua marginal à rodovia.

Ainda segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, um carro Palio seguia pela rodovia sentido Piracicaba – Anhanguera quando perdeu o controle e atingiu um Vectra. Mello era o motorista e, com o impacto, foi lançado para fora do carro. Ele foi encontrado pelo resgate caído no acostamento.

O segundo veículo, o Vectra, entrou na marginal e invadiu a Rua Izolina Geminiani Rosa com o impacto. O carro atingiu uma casa, que teve a fachada destruída. O motorista, um morador de Americana de 64 anos, ficou preso nas ferragens.