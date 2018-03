Ação do MPF quer a devolução de R$ 1,1 milhão

O MPF (Ministério Público Federal) pediu à Justiça a condenação do ex-prefeito Diego De Nadai e do presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), José Roberto Lahr, o Beto Lahr, por improbidade administrativa em virtude de supostas irregularidades no uso de R$ 1,1 milhão na Festa do Peão Boiadeiro de 2010. O órgão pede a devolução do dinheiro e imposição de multas e sanções a ambos. A ação foi distribuída na quinta-feira.

A prefeitura recebeu a verba por meio de convênio com o Ministério do Turismo e a repassou para o CCA, que organiza a festa. O MPF entendeu que o governo municipal deveria ter realizado o evento, e que a destinação do dinheiro a uma entidade “estranha ao convênio” evidencia a aplicação irregular de recursos. Foto: Arquivo / O Liberal

O órgão aponta ainda outras irregularidades. Segundo o MPF, a prefeitura não comprovou que o dinheiro arrecadado com os ingressos foi investido “na execução do objeto conveniado” e não foi mostrado que a contratação dos artistas foi feita por meio de seus representantes exclusivos, como determina a legislação.

A Procuradoria aponta que era preciso também fundamentar a contratação dos cantores “consagrados”, para justificar a dispensa de licitação. Naquele ano, um dos artistas na festa foi Luan Santana. O dinheiro do convênio foi destinado a shows e construção de parte da arquibancada.

O MPF pediu a aplicação, “no que couber”, dos incisos 2 e 3 da lei 8.429/92, que preveem, entre outras coisas, a devolução do dinheiro e imposição de multa de até cem vezes o valor do dano, além de sanções como perda de direitos políticos e proibição de fechar contratos com a administração pública. A apuração teve início após uma investigação do Ministério do Turismo.

Normal

“Ficou constatado que o evento foi realizado por uma entidade privada, denominada Clube dos Cavaleiros de Americana, alheia ao instrumento celebrado, mesmo tendo a Prefeitura Municipal declarado, na ocasião da celebração do convênio, que tinha capacidade técnica para realizar o objeto”, afirma a procuradora Camila Ganthous.

O ex-prefeito Diego De Nadai disse que tudo foi feito dentro da lei. “Houve a total realização dos serviços, houve divulgação do Ministério do Turismo na Festa e também houve a prestação de contas do convênio corretamente.” Beto Lahr também nega irregularidades. “Veio o pessoal do ministério, comprovou evento. Fizemos tudo dentro da regularidade.”