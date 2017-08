Ação combate focos de incêndio em Americana

Com base nos dados, a administração municipal elaborou um mapa das ocorrências e, nesta terça, começou a implementar a campanha de educação ambiental na região do Parque Gramado, que concentrou o maior número de focos.

O trabalho foi iniciado com os alunos da Emef Florestan Fernandes, no bairro Morada do Sol. A proposta do projeto é envolver toda a população na limpeza da cidade: serão visitados estabelecimentos comerciais, escolas, igrejas e todas as entidades que, enfim, que possa reunir moradores.

Envolvimento

O projeto envolve as secretarias de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Saúde, Educação, Habitação, Defesa Civil e Planejamento, além da própria Gama.

A campanha de educação ambiental tem previsão de quatro meses na área que inclui o Jardim da Balsa, São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim das Orquídeas, Dona Rosa, Mario Covas, Jardim Novo Horizonte, São Roque, Morada do Sol, Parque das Nações, Parque Gramado e Parque da Liberdade. Depois, a campanha vai se estender para toda a cidade.

Todos serão orientados quanto aos malefícios da queimada. Também serão abordados outros temas, como o descarte irregular de resíduos, coleta seletiva, consumo consciente e reutilização de materiais.

Ainda na sexta-feira, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos iniciou um mutirão de limpeza na região como parte da ação integrada. As equipes percorrem as áreas públicas e recolheram entulho.

“A campanha vai envolver 900 alunos de escolas estaduais, municipais e particulares naquela região”, informou o secretário de Meio Ambiente, Odair dias. “Não é ação para inglês ver. É uma campanha intensiva, que chegou para ficar: vamos punir quem acumula lixo ou faz descarte irregular”.

As denúncias sobre descartes irregulares e focos de incêndio podem ser feitas ao GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Gama, nos telefones 153 e 3407-0513.