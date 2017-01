Abastecimento fica comprometido no Pós-Anhanguera

O abastecimento de água na região Pós-Anhanguera, em Americana, ficará comprometido nesta segunda e terça-feira. O problema ocorre devido a um problema no conjunto bombeador de água tratada, da ETA (Elevatória da Estação de Tratamento de Água) para o Reservatório Jardim Brasil.

De acordo com o DAE (Departamento de Água e Esgoto), uma equipe de manutenção elétrica identificou o problema na noite do último sábado (31) e realizou as primeiras manutenções, entretanto, as principais ações ocorreram nesta segunda-feira (2).

LEIA TAMBÉM: Motorista chega em casa e flagra homem pulando muro

O Reservatório Jardim Brasil continua sendo abastecido, porém, com volume reduzido. Sendo assim, a partir da tarde desta segunda haverá interrupção temporária nos bairros Jardim Brasil, Antônio Zanaga e Chácara Letônia.

Caso o problema persista, na terça-feira (3) poderá ocorrer falta de água também na região da Praia Azul.