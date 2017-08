Abastecimento enfrenta problemas há 3 semanas

O abastecimento de água na Vila Santa Catarina, em Americana, está prejudicado há três semanas, com baixa pressão e torneiras secas. O DAE (Departamento de Água e Esgoto) foi questionado sobre a origem do problema e disse que fará uma averiguação no bairro para verificar o motivo da falta de abastecimento.

De acordo com moradores do bairro, a pressão da água fica bem fraca no início do dia e vai diminuindo ao longo da manhã, até que as torneiras secam. O abastecimento só é normalizado entre o período da tarde ou da noite, segundo os relatos, e isso vem ocorrendo com maior frequência nos últimos dias.

“Segundo a Central de Atendimento, foi registrada somente uma ocorrência de falta de água na Rua Padre Manoel da Nóbrega, desde o dia 25 de julho até o dia de hoje. “Ressaltamos a importância da população em registrar sempre a ocorrência na Central de Atendimento, por meio do telefone 0800-123-737”, trouxe a nota da assessoria de impressa.