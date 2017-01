83 famílas desistem de moradias no Vida Nova

Ao menos 83 dos sorteados para apartamentos nos condomínios Vida Nova 1 e 2, em Americana, se declararam inaptos a receberem o benefício do programa Minha Casa, Minha Vida. As declarações foram dadas na reunião de encontro entre as pessoas nominadas na primeira lista e a Secretaria Municipal da Habitação.

Na maioria dos casos, os desistentes explicaram ter renda familiar superior ao teto de R$ 1,8 mil previsto no programa. Há também casos de pessoas com imóveis, por exemplo. Nesses casos, a prefeitura terá de chamar os suplentes sorteados para preencher as vagas.

O sorteio para definir os moradores dos 896 apartamentos do condomínio na Praia Azul ocorreu no fim do ano e só deve atender a pessoas que se enquadrem na faixa 1 – de menor renda – do Minha Casa, Minha Vida. Os nomes são retirados de uma lista de espera elaborada pela prefeitura e, em alguns casos, os inscritos tiveram melhora econômica entre a inclusão na fila e a escolha dos nomes. Foto: Dener Chimeli / O Liberal

Segundo o secretário municipal da Habitação, Charley Petter Cornachione, o número de pessoas que abrem mão deve ultrapassar 10% da lista de titulares. “Na reunião, nós pedimos que as pessoas que já sabiam que não teriam o cadastro aceito pela Caixa Econômica Federal para que assinassem uma lista, para que sejam inclusos em projetos onde se enquadrem. Acredito que até o fim do mês deve haver mais pessoas”, disse.

A secretaria iniciou os trabalhos de agendamento, elaboração das pastas e reunião de documentos das pessoas sorteadas. O trabalho seguirá até 31 de janeiro e todos os sorteados devem procurar a Habitação para iniciarem o processo. A partir de fevereiro, as vagas deixadas em abertas passarão a ser preenchidas por suplentes a serem convocados pela secretaria.

Até esta quinta-feira, 430 agendamentos já haviam sido feitos. “É muito importante que todos os sorteados procurem a prefeitura até o final do mês, em fevereiro passaremos a chamar somente os suplentes”, disse Charley.

Investigação

A Secretaria da Habitação investiga quatro denúncias contra sorteados no Vida Nova. As acusações foram feitas por meio do sistema telefônico fornecido pelo Executivo para prevenir fraudes nas inscrições.

Segundo Charley, entre as denúncias já feitas estão duas pessoas que foram escolhidas e possuem imóveis e outras duas que possuem dados cadastrais que não se enquadram nas exigências. Os problemas serão apurados e, se constatada a ilegalidade apontada, os processos serão interrompidos.