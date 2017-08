400 pessoas farão caminhada em prol da doação de órgãos

Foto: Divulgação / Centro Renal

Neste domingo mais de 400 pessoas devem sair da Prefeitura de Americana em uma caminhada pela Avenida Brasil, em prol da doação de órgãos. A ação está sendo organizada pelo Centro de Terapia Renal de Americana que quer chamar atenção para o número de pacientes na cidade que precisam da doação.

“Muita vezes as pessoas acham que precisam ir longe, mas aqui na cidade mesmo temos 200 pacientes com doenças renais”, comentou a nutricionista da instituição, Cleonice Bardi.

O trajeto deve seguir pela principal avenida do município até o hospital particular da Unimed e retornar ao Paço Municipal. Entre os participantes estão funcionários do centro, pacientes, familiares e amigos. O horário marcado para a concentração é 9 horas.