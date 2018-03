2ª Feira Vegana de Americana acontece em abril

Americana recebe, no dia 8 de abril, a segunda edição da Feira Vegana “Mas Nem Peixinho?”. O evento vai contar com mais de 40 expositores de produtos veganos de todo o Estado, com comidas, bebidas, acessórios, vestuário, cosméticos e artesanato produzidos sem origem animal. Serão realizadas também atividades paralelas, como treino funcional, yoga, rugbi e dança circular. O diferencial dessa segunda edição será uma roda de conversa para tirar dúvidas do público sobre o veganismo e o vegetarianismo.

A entrada é gratuita, mas os organizadores sugerem a doação de ração para cães ou gatos como forma de contribuir com as ONGS (organizações não-governamentais) Animais Têm Voz e Anjos Peludos. De acordo com a vendedora Jaqueline Forner, idealizadora da feira, o objetivo do evento é ajudar as organizações da cidade que atuam na causa animal. Além da doação de ração, a ajuda pode ser feita também com a compra de produtos que as ONG’s estarão vendendo, como camisetas, canecas e bonés.

A expectativa é reunir um público de três mil pessoas – no ano passado, foram mais de 2 mil participantes. A maior parte do público é vegano ou vegetariano, mas a presença de pessoas interessadas em conhecer a prática é significativa, segundo Jaqueline. Por conta disso, haverá um bate-papo com o nutricionista vegano Eduardo Corassa, do Rio de Janeiro, e da cantora Nana Indigo, que também é vegana. “A intenção desse bate-papo é interagir com o público. Às vezes o palestrante monta uma apresentação, mas não tira as dúvidas que as pessoas têm sobre o assunto”, disse Jaqueline. A feira será realizada das 10h às 18h, na praça usada como estacionamento do Supermercado São Vicente, da Avenida Cillos, no Jardim São José.

EXPOSITORES. Entre os expositores, estão nomes como Shilema – strogonoff e acarajé de cogumelos, We Presentes Criativos – quadros e almofadas, Matilha Vegan Food – coxinhas e espetinhos, La Chica – molhos e geleias de pimenta, Oslo – cadernos artesanais, Flor da Terra – acessórios de aromaterapia, Master Veggie – feijoada vegana e Empório Ecobier.