O depósito da segunda parcela do 13º salário movimentou as lojas da região central de Americana. Aberto em horário estendido, até às 22 horas, o comércio tem visto com alívio a chegada de clientes, nos últimos três dias antes do Natal. De férias, o maquinista Fabiano Alves Martins, de 33 anos, aproveitou a tarde desta quarta-feira para finalizar as compras. “Meus filhos já receberam os presentes, agora estamos pesquisando roupas, antes de viajar”, contou. A esposa Juliana Martins diz que sentiu a diferença no movimento de uma semana para outra. “Hoje está muito mais movimentado do que na semana passada. Tem muitas pessoas entrando nas lojas, principalmente para olhar e pesquisar”, contou. Foto: Dener Chimeli / O Liberal

O gerente Antonio Carlos Pereira diz que o pico de vendas deve acontecer nesta quinta e sexta. “O sábado vai ter movimento também, mas como o horário é até 15 horas o reflexo nas vendas não será tão expressivo”, comentou. Ele diz que para estes dois dias reforçou as equipes de atendimento. “Estamos com o pessoal completo para que todos recebam atenção”, pontuou.

Gerente de uma loja de cosméticos, Aurea Getúlio diz que na noite desta terça notou um aumento médio de 15% no número de clientes, graças ao pagamento do 13º. “Sentimos que isto influenciou bastante na vinda das pessoas. Estamos torcendo para que continue assim até a véspera do Natal e que não chova para não atrapalhar”, comentou. Ela diz que todo o foco nesta reta final é não deixar os clientes saírem de mãos vazias. “A ordem é para que as meninas ofereçam opções, liguem em outras lojas da rede para ver se tem o que o cliente precisa e dediquem tempo ao atendimento”, garantiu.