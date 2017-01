Estado Islâmico destrói mais dois monumentos na cidade histórica de Palmira

Militantes do grupo Estado Islâmico destruíram dois monumentos antigos na cidade histórica de Palmira, no centro da Síria, que eles capturaram do governo em dezembro, informou a agência de notícias estatal Sana.

De acordo com a agência, os militantes destruíram a fachada do anfiteatro de mais de dois séculos e um tetrápilo – um monumento romano de forma cúbica. A agência não deu mais detalhes e nem disse quando os monumentos foram destruídos.

O grupo já havia destruído templos antigos e outras relíquias no ano passado.

Fonte: Associated Press