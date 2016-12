Terrorismo

Foto: Christlich Demokratische Union Deutschlands

O grupo terrorista Estado Islâmico afirmou, por meio de sua agência de notícias Amaq News, que o autor do ataque em Berlim é um “soldado do califado”, segundo informações do SITE Intelligence Group, que monitora a atividade jihadista global.

Ontem, um caminhão invadiu uma feira natalina em Berlim e deixou 12 mortos e 48 feridos. Mais cedo, um suspeito de ser o motorista do caminhão chegou a ser preso, mas foi liberado por falta de provas, de acordo com a procuradoria-geral da Alemanha.

Hoje, a chanceler Angela Merkel, visitou o local e pediu que os alemães não se rendam ao medo. “Não queremos viver paralisados pelo medo do mal”, disse Merkel.