Estado Islâmico assume responsabilidade pelo ataque a boate na Turquia

O grupo Estado Islâmico assumiu nesta segunda-feira a responsabilidade pelo ataque na boate Reina em Istambul, na Turquia, na noite de Ano Novo, no qual matou pelo menos 39 pessoas e feriu outras dezenas, alegando que a operação teve como alvo a Turquia em retaliação por suas operações militares contra o grupo na Síria.

A declaração foi distribuída pela Nashir News, um canal que divulga propaganda do Estado Islâmico, e que pediu que os seguidores do grupo extremista visassem celebrações de final de ano dias antes do ataque. Fonte: Dow Jones Newswires.

