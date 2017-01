Ao menos cinco pessoas morrem em ataque a mesquita em Quebec

Pelo menos cinco pessoas morreram em um ataque a tiros no Centro Cultural Islâmico da Cidade de Quebec, na província de Quebec, no Canadá. De acordo com a agência de notícias Reuters, o presidente da mesquita de Sainte-Foy, Mohamed Yangui, disse que atiradores entraram no local durante as orações da noite. Pelo Twitter, a polícia da capital da Cidade de Quebec confirmou o ataque e disse que “os suspeitos foram presos”.

Aos repórteres que estavam no local, Yangui disse não entender a motivação do ataque, o qual classificou de “bárbaro”. Ele não estava dentro da mesquita quando os atiradores abriram fogo, mas começou a receber diversas ligações no fim da noite. Segundo a Reuters, Yangui não soube informar o número de mortos e feridos.

O primeiro-ministro de Quebec, Philippe Couillard, também chamou o ataque de “violência bárbara” e expressou solidariedade às famílias das vítimas. No Twitter, o ministro de Segurança Pública, Ralph Goodale, se disse profundamente entristecido pelas mortes e garantiu que o governo do Canadá está monitorando os desdobramentos do ataque.