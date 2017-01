Verão exige atenção redobrada nos cuidados com a pele

É férias, é Verão. A combinação perfeita para curtir uns dias na piscina ou na praia… Nessa época do ano a incidência de raios ultravioletas aumenta no Brasil e, por isso, se a intenção é relaxar, o primeiro passo é não descuidar do filtro solar. A razão? Exposição demais ao sol favorece o câncer de pele que, não por acaso, é uma das doenças que mais faz vítimas no País.

Segundo dados fornecidos pela SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), o câncer de pele é o tipo mais comum entre os brasileiros: ele representa mais da metade dos diagnósticos e 25% dos tumores malignos registrados no País.

“A cada três minutos se diagnostica um câncer da pele no brasileiro e a cada três horas no Brasil morre uma pessoa com a doença”, comenta o presidente da instituição, Gabriel Gontijo. Até o final deste ano, o INCA (Instituto Nacional do Câncer) estima que sejam registrados 175 mil casos da doença, sendo 80 mil homens e 95 mil mulheres.

“Infelizmente esbarramos em algumas questões culturais por aqui”, diz o dermatologista Amarilho Soares Júnior. “A maioria dos homens não usa o filtro solar porque não querem. Já as mulheres têm aquela cultura do bronzeamento, então se expõem demais e usam produtos que potencializam a ação do sol na pele, como é o caso dos bronzeadores, que possuem fator de proteção muito baixo e, portanto, não protegem a pele”, explica.

São três os tipos de câncer de pele, sendo o melanoma o mais agressivo, com 15% dos casos diagnosticados. Ele começa como uma simples manchinha na pele, de cor escura ou mais tonalidade, que cresce de forma irregular com o passar do tempo – geralmente em forma de estrela. Em alguns casos, a mancha já existe (algumas são de nascença) mas, devido a exposição solar, ela sofre alterações. Pintas e verrugas também inspiram cuidados.

“E as pessoas só vão perceber essa lesão quando ela começa a crescer demais, ou começa a coçar, descascar ou sangrar”, observa o dermatologista. De acordo com a SBD, quatro milhões de brasileiros já tiveram câncer de pele.

Histórico familiar da doença, presença de múltiplas pintas e queimaduras solares são alguns dos fatores de risco. O tipo de pele influencia muito na incidência do câncer. Como é sabido, pessoas de pele clara são as mais suscetíveis aos raios ultravioletas (UVA/UVB).

“Como todo câncer, o de pele é preocupante. Como estamos todos os dias nos expondo ao sol, seu crescimento é desordenado, a metástase é muito mais rápida [porque a pele se renova todos os dias] e aí pode atingir ossos, cérebro e outros órgãos. Como todo câncer, ele deve ser diagnosticado logo no início. O lado bom é que podemos vê-lo e, então, identificá-lo”, alerta Soares.

PROTEÇÃO

O filtro solar é um grande aliado no combate contra o câncer de pele. O ideal é aquele que possui FPS 30 ou mais. O dermatologista chama a atenção para outro fator de proteção, o PPS que deve ser de, no mínimo, 10. “O FPS protege a pele contra os raios UV, enquanto o PPS protege contra os raios UA”, explica. O filtro deve ser aplicado, no mínimo, duas vezes ao dia – mesmo quem trabalha sob luz artificial deve manter o uso diário do protetor. Aqueles que tem uma exposição maior ao sol, ou porque vai para a rua mais vezes ou porque fica exposto por mais tempo, deve passar o filtro de três a quatro vezes no dia.

Essencial, mas não deve ser o único cuidado contra a doença. Isso porque o protetor solar é capaz de bloquear apenas 55% dos danos causados pelo sol. Por isso, é indispensável o uso de óculos escuros, chapéus e bonés de aba larga. É possível encontrar roupas com fator de proteção e mesmo protetores em cápsulas.

Se a intenção é bronzear a pele, além do filtro solar adequado, o especialista sugere exposição moderada ao sol. Os melhores horários são antes das 10h e depois das 16h, quando a incidência dos raios ultraviolentas é menor. “O bronzeamento que vem gradativamente ao longo de vários dias com o uso dos filtros solares não causa lesões e tende a durar mais tempo’’, afirma.

Vale lembrar que o uso do filtro solar previne o câncer de pele e evita o envelhecimento precoce da pele, por isso, seu uso deve ser contínuo mesmo durante o inverno.

