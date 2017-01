Treinos queimam excessos de fim de ano

Quem já sente a culpa pelas calorias extras acumuladas nas festas de fim de ano ganhou neste verão aliados poderosos para compensar os deslizes. Academias da capital começaram a investir em aulas com métodos que promovem alta queima calórica em pouco tempo e ajudam os que querem desfilar um corpo mais esbelto já no carnaval.

Na academia Bio Ritmo, a nova aposta é uma aula que mistura corrida, musculação e exercícios funcionais em um circuito que chega a queimar até 700 calorias por hora. Chamada de Race Bootcamp, a aula obriga o aluno a transitar por diferentes frequências cardíacas, segundo a intensidade e a carga do exercício, o que provoca maior queima de calorias.

“Quando a atividade é contínua, como correr em uma esteira na mesma velocidade por determinado período de tempo, por exemplo, o corpo entra na homeostase, que é um estado de equilíbrio, e a queima não é tão intensa. Quando a aula tem esse método intervalado, com diferentes intensidades, o corpo tem de se readaptar várias vezes, gerando maior queima”, explica Franklin Bisneto, de 33 anos, professor da Bio Ritmo. Foto: Divulgação

O analista de importação Guilherme Salomão, de 30 anos, não quis esperar janeiro para compensar os exageros do fim de ano. Preferiu agir antes. Começou a praticar Race Bootcamp desde que a aula foi lançada na unidade da Bio Ritmo que frequenta, há cerca de dois meses. “A gente sempre come e bebe mais no Natal e no réveillon, e não costumo me privar disso quando estou de férias e quero relaxar”, conta ele, que perdeu cerca de 4 quilos no período.

A aula faz parte de um grupo de atividades cada vez mais populares nas grandes academias que utiliza um conceito chamado HIIT (Treinamento Intervalado de Alta Intensidade, na sigla em inglês). Nesse tipo de aula, o aluno passa por diversas estações, como bicicleta, remo e halteres, faz exercícios rápidos, que duram menos de um minuto, em aulas que vão de 20 a 60 minutos. A promessa é que esse treino faz com que o corpo continue queimando calorias até 24 horas após o término. “O efeito regenerativo provocado pelo estresse do músculo vira gasto energético”, explica Theo Vieira, coordenador geral da Planet Sport Academia da Vila Mariana, que garante que as calorias queimadas durante e pós-treino podem chegar a 1 mil.

Além das aulas HIIT, a Planet Sport lança hoje um desafio online para mulheres que querem começar o ano longe do sedentarismo. Três funcionárias da academia – uma nutricionista e duas educadoras físicas – vão postar nas redes sociais todos os dias de janeiro sugestões de exercícios e dicas de vida saudável. Quem fizer as atividades físicas por ao menos 20 dias, com a obrigatoriedade de postar imagens desse treino nas redes sociais com a hashtag da campanha, vai ganhar um mês de mensalidade na academia. “É baseado naquela promessa bem comum de mudança de hábitos que a gente faz no início do ano”, diz Vieira.

Tecnológicas

As aulas com alta queima calórica podem vir acompanhadas até de monitoramento em tempo real dos alunos por mecanismos tecnológicos. Na Cia Athletica, a novidade é a aula Orange Zone, em alusão à cor referente à frequência cardíaca que os alunos têm de atingir para obter melhores resultados. Na atividade, todos têm a frequência monitorada por cintas ou relógios. Isso permite ao professor saber quem já alcançou a zona desejada ou quem passou dela e precisa diminuir o ritmo por segurança.

“É uma aula circuitada, na qual o aluno vai passar por três modalidades: esteira, remo e treinamento funcional. A cada cinco minutos, ele troca de modalidade, variando as intensidades. Como acompanhamos a frequência de cada um no monitor, há mais efetividade e segurança. E no fim do treino, com o monitoramento, os alunos ganham uma recompensa, que é saber quanto queimaram. Pelos nossos levantamentos, ninguém perde menos de 538 calorias, mas há pessoas que queimam 900”, diz Cacá Ferreira, de 37 anos, gerente técnico corporativo da Cia Athletica.

Segundo os professores, apesar de intensas, essas aulas podem ser feitas por pessoas com pouco condicionamento físico, desde que as cargas e intensidades dos exercícios sejam adaptados para cada um. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.