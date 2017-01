Saúde divulga lista com 52 medicamentos estratégicos para produção no Brasil

O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 27, uma lista com 52 medicamentos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de 2017. Esses produtos, muitos atualmente importados, são elegíveis para a apresentação de propostas de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), para que sejam produzidos no Brasil.

A ideia é que os laboratórios apresentem propostas que incluam transferência e absorção de tecnologia em troca do apoio do governo brasileiro. A lista completa pode ser consultada aqui.