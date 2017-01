Saiba como aliviar o mal-estar da temida ressaca

Com as confraternizações de Ano Novo, é quase impossível fugir dos excessos, tanto nos pratos ou nas bebidas alcoólicas. E quem exagera no álcool passa, posteriormente, pela tão famosa e temida “ressaca”. Para acabar com o mal-estar, a sabedoria popular recomenda remédios, receitas milagrosas e até mesmo simpatias, quase todas ineficazes. Muitas vezes, inclusive, os métodos podem até agravar o incômodo. Mas, de acordo com a equipe de Hepatologia do Hospital Geral da Santa Casa do Rio de Janeiro, é possível pelo menos abrandar a situação.

Para o médico e professor Claudio de Figueiredo Mendes, Chefe do Serviço de Hepatologia da instituição, o cenário ideal é quando a pessoa não esquece da moderação, mesmo durante as celebrações. O mal-estar do dia seguinte pode ser abrandado com algumas atitudes simples, segundo o médico. “Se o excesso já está feito, o mais importante é cuidar das consequências (o sintomático). Dor de cabeça, enjoo, olheiras e mal-estar são alguns dos sintomas de quem exagera no consumo de álcool e no dia seguinte acorda com ressaca. Para aliviar o processo, não existe milagre. É necessária a hidratação”, diz o médico que explica a necessidade de repor líquidos depois do exagero nas bebidas.

“O álcool tem função diurética, ou seja, estimula a eliminação (expulsão) de água do corpo, mesmo que haja pouca água no sangue”, diz. “É preciso repor o líquido que o organismo perdeu. Logo, o copo d’água é um dos ‘melhores amigos’ de quem sofre com a ressaca. É preciso tomar muita água antes, durante e depois de beber para evitar a desidratação. Também é necessário repor eletrólitos, como sódio e potássio. Bebidas isotônicas têm eletrólitos, então podem ajudar”. Evitar o agito no dia seguinte também é essencial. “O álcool tem efeitos que demoram para ser metabolizados, então o ideal é ficar em repouso durante o mal-estar”, ressalta Mendes.

CUIDADO COM OS MITOS

O especialista também faz um alerta sobre as “receitas caseiras” que existem. “Tem sempre um amigo que tem a ‘cura para a ressaca’. Mas isso não existe. Não há medicação para proteger o fígado de quem vai beber. Os remédios e flaconetes existentes no mercado podem até tratar alguns sintomas no dia seguinte à bebedeira, mas não têm resultados concretos que interrompam o processo de absorção do álcool”. Outra “lenda urbana” existente é a história de que uma refeição pesada antes de beber evita o processo de intoxicação.

O médico ainda lembra que a alimentação pesada, além de não ajudar em nada na saúde, pode prejudicar os sintomas da ressaca. “Alimentação pesada só aumenta o mal-estar. É preciso evitar alimentos com muita gordura e açúcar. Durante as festas, a pessoa deve dar preferência para alimentos mais frescos, a alimentação deve ser a mais saudável possível. Sucos, saladas e frutas ajudam a repor vitaminas perdidas”.

