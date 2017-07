Royal Dutch Shell fecha parte de unidades de refinaria em Roterdã, após incêndio

A Royal Dutch Shell encerrou a maior parte das unidades de sua refinaria em Roterdã, após um incêndio em uma estação de interruptores de eletricidade de alta voltagem. O porta-voz da Shell, Thijs van Velzen, apontou que o incêndio teve início na noite de sábado e foi controlado na manhã de domingo. Não houve feridos.

A refinaria Pernis, localizada em Roterdã, é a maior refinaria europeia, tendo capacidade de refinar pouco mais de 400 mil barris de petróleo bruto diários. O encerramento das atividades levou a Shell a queimar os excessos de gases na fábrica, um processo conhecido como queima de gás residual. A medida gerou enormes chamas neste domingo.

Van Velzen afirmou que a causa do incêndio está sendo investigada e se negou a comentar sobre as implicações econômicas do fechamento das unidades da refinaria. Fonte: Associated Press.