Procuradoria sul-coreana recomenda pena de 12 anos a herdeiro da Samsung

A Procuradoria da Coreia do Sul recomendou a prisão do herdeiro e vice-presidente da Samsung, Lee Jae-yong, por 12 anos, caso ele seja condenado por pagamento de propina e outros crimes relacionados a um escândalo de corrupção de escala nacional.

Jae-yong foi acusado de oferecer US$ 38 milhões em propina a um amigo da ex-presidente do país Park Geun-hye para que o governo facilitasse uma fusão que fortalecia o controle de Jae-yong sobre a Samsung. Ele nega todas as acusações e foi afastado do escritório secreto de estratégia que supervisionava a fusão.

Caso seja condenado, Jae-yong pegará ao menos 5 anos de prisão. Fonte: Associated Press.