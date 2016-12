Petrobras vende refinaria NSS, em Okinawa, para a Taiyo, por US$ 165 milhões

A Petrobras vendeu a totalidade das ações na refinaria Nansei Sekiyu (NSS), de Okinawa, no Japão, para a Taiyo Oil Company. De acordo com comunicado nesta quinta-feira, 29, a operação foi concluída ontem com o pagamento pela Taiyo de US$ 165 milhões à Petrobras International Braspetro, sujeito a ajustes finais. Ainda segundo a Petrobras, todas as condições precedentes previstas no contrato, assinado em 17 de outubro, foram cumpridas.

A venda da refinaria para a Taiyo havia sido antecipada pela Coluna Direto da Fonte, do jornal O Estado de S. Paulo, semana passada. A capacidade de processamento é de 100 mil barris por dia de petróleo. A japonesa Taiyo, de capital fechado, possui sede em Tóquio.

A Petrobras afirma que a operação foi contabilizada no programa de parcerias e desinvestimentos, que atingiu US$ 13,6 bilhões no biênio 2015-2016, e “está alinhada ao Plano Estratégico da Petrobras que prevê a otimização do portfólio de negócios”. A meta do programa de parcerias e desinvestimentos para o biênio anteriormente divulgada era de US$ 15,1 bilhões.

O anúncio de hoje se soma ao feito na noite de quarta-feira, sobre as vendas da Petroquímica Suape e da Citepe para o Grupo Petrotemex S.A. de C.V. e Dak Americas Exterior, S.L, subsidiárias da mexicana Alpek, por US$ 385 milhões, e da participação na Guarani para a Tereos por US$ 202 milhões.