A Petrobras protocolou nesta quinta-feira, 22, pedido de mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em meio ao impasse nas negociações do acordo coletivo de trabalho dos petroleiros. Em comunicado enviado aos empregados, a companhia disse que a decisão foi tomada “após avaliação de que o momento exige uma nova instância de negociação”.

A empresa informou ainda que foi comunicada sobre a rejeição da sua proposta por entidades sindicais que aprovaram indicativo de greve em algumas bases sindicais. Sindicatos filiados à Federação Única dos Petroleiros (FUP) realizaram assembleias para votar paralisações a partir desta sexta-feira, 23. Procurada, a entidade ainda não informou qual foi o resultado completo, mas alguns sindicatos já teriam aprovado a paralisações, como o de Duque de Caxias e da Bahia.

Em reação à ida ao TST, a FUP, entidade que reúne 13 sindicatos, informou que não irá ao TST por entender que “trata-se de um jogo combinado”. “A FUP iria para ouvir a ameaça de um dissídio coletivo”, informa em nota divulgada no seu site.

A Petrobras, no entanto, diz no comunicado aos funcionários que a medida não pode ser confundida com um pedido de dissídio coletivo junto ao TST. “O procedimento de mediação e conciliação pré-processual tem como base o artigo 764 da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), que estabelece a valorização da conciliação como forma de solução de conflitos, além de resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que objetiva o tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário”, diz.

A companhia destacou que foram feitas quatro propostas e que todas teriam avanços que buscaram atender às demandas apresentadas pelos sindicatos “dentro das limitações financeiras da Petrobras”.

“A Petrobras entende que fez uma proposta justa, considerando a situação financeira da empresa, e que a conclusão desse processo, que já dura mais de três meses, é necessária e benéfica para todas as partes”, diz a nota aos funcionários.