Petrobras decide hibernar fábricas de fertilizantes em Sergipe e na Bahia

A Petrobras decidiu hibernar suas fábricas de fertilizantes localizadas em Sergipe (Fafen-SE) e na Bahia (Fafen-BA). Em comunicado ao mercado, a petrolífera diz que a decisão está alinhada ao posicionamento estratégico de sair integralmente das atividades de produção de fertilizantes, conforme seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022.

Além disso, em 2017, a Fafen-SE e Fafen-BA apresentaram resultados negativos de cerca de R$ 600 milhões e R$ 200 milhões, respectivamente, e as perspectivas no longo prazo continuam negativas. Com isso, a Petrobras realizou a provisão para perda (impairment) de R$ 1,3 bilhão com as fábricas de fertilizantes no quarto trimestre de 2017.

A paralisação das operações das unidades deve ocorrer até o final do primeiro semestre de 2018.