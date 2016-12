Pesquisa mostra que epidemia de zika não aumentou a venda de contraceptivos

Pesquisa desenvolvida na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) mostra que a relação entre o vírus zika e a microcefalia infantil não teve efeito nenhum sobre as vendas de produtos anticoncepcionais de uso feminino do Brasil, incluindo pílulas tradicionais, pílulas do dia seguinte, implantes e dispositivos intrauterinos (DIUs).

O estudo foi realizado após o Ministério Público sugerir, em novembro de 2015, que as brasileiras que desejavam filhos adiassem os planos em função da epidemia da doença, e analisa os números de venda de anticoncepcionais, entre setembro de 2014 e agosto de 2016, fornecidos por duas empresas farmacêuticas, uma brasileira e uma multinacional.

Os dados, que aparecem no artigo “Contraceptive sales in the setting of the Zika virus epidemic”, publicado no periódico Human Reproduction, devem servir como alerta para o verão 2017, quando voltam a crescer os casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, afirma o principal autor do trabalho, o pesquisador Luis Bahamondes, da Clínica de Planejamento Familiar do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.

O texto do artigo reconhece que o trabalho tem limitações – por exemplo, não foram monitoradas as vendas de camisinhas – mas oferece a interpretação de que a estabilidade nos números não parece refletir uma indiferença das mulheres à questão do zika, mas sim a dificuldade de acesso a métodos contraceptivos mais eficazes que as pílulas comuns, como os DIUs.

Bahamondes diz que seria “simplista” culpar apenas os governos, seja na esfera federal, estadual ou municipal, pela situação, embora reconheça que um sistema que, na prática, se apoia na venda de pílulas no balcão das farmácias é “cômodo” para o Estado. Ele aponta ainda problemas na formação dos profissionais de saúde, a concentração do planejamento familiar nas mãos dos médicos, já que enfermeiros também poderiam ser capacitados para a atividade, e uma indiferença social generalizada para com a questão.

“Este artigo é um sinal de alerta”, disse. “Mas um sinal de alerta que não aponta culpados. Porque os responsáveis são muitos: a sociedade, as faculdades de Medicina, as faculdades de Enfermagem, sociedades médicas, programas de residência médica. A sociedade se mexeu para conseguir antirretrovirais para as pessoas vivendo com HIV, e foi bem-sucedida”, compara o pesquisador.