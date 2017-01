Peru diz que Odebrecht tem que vender todos os projetos e deixar o país

O presidente do Peru, Pedro Paulo Kuczynski, disse que a Odebrecht deve vender todos os seus projetos no Peru e deixar o país depois de admitir ter pagado US$ 29 milhões em subornos durante três governos, de 2005 a 2014.

“Infelizmente, eles estão contaminados pela corrupção”, disse. O governo peruano se juntou ao da Colômbia, que disse na semana passada que pretende expulsar a Odebrecht do país. Fonte: Dow Jones Newswires.

