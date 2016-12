Perder uma ou duas horas de sono à noite quase dobra o risco de acidente de carro no próximo dia, enquanto dirigir após dormir apenas quatro ou cinco horas pode quadruplicar o risco. O alerta é da Fundação para o Tráfego Seguro (AAA Foundation for Traffic Safety em inglês). Isso é comparável à dirigir com uma concentração sanguínea de álcool já considerada embriaguez.

Organizações de sono recomendam que adultos saudáveis durmam de sete a nove horas por noite, e adolescentes, adultos jovens e pessoas se recuperando de um déficit de sono podem precisar de ainda mais horas.

A falta de sono retarda o tempo de reação, diminui a precisão da resposta e leva à lapsos de atenção. Em um estudo recente, motoristas que contribuíram com os acidentes eram mais propensos a reportar maior falta de sono do que o normal dentro das 24h antes do acidente. Eles também foram mais propensos a ter a rotina de sono alterada nos últimos sete dias.

Os motoristas mais jovens e mais velhos foram os principais culpados por essa direção “embriagada” relacionada aos acidentes. Em contraste, os motoristas que não contribuíram para os acidentes eram na sua maioria de meia idade.

