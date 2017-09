PDG pede prorrogação de blindagem contra processos até votação do plano

Na petição, os advogados da PDG alegam que um agravo tramitado no Tribunal de Justiça de São Paulo alterou o prazo para a recuperação judicial da incorporadora, que seria contado em dias úteis, conforme determinação inicial do juízo, e passou para dias corridos. Dessa maneira, o vencimento do período de blindagem foi antecipado de 30 de novembro para 4 de setembro.

“Ocorre que o presente processo envolve singular complexidade, seja pelo enorme número das 512 sociedades integrantes do polo ativo, seja pelo ineditismo de temas referentes ao setor imobiliário, tais como os patrimônios de afetação”, argumentam os advogados.

“No presente caso, a prorrogação do período de suspensão das ações e execuções até a efetiva votação do plano de recuperação judicial viabilizará que as recuperandas continuem agindo proativamente e negociando, em um ambiente de segurança e estabilidade jurídicas, as medidas de reestruturação a serem implementadas neste processo”, acrescentam.

A PDG ainda não tem data agendada para a assembleia de credores. A companhia segue em negociação com seus principais credores, entre eles Itaú, Caixa, Banco do Brasil e Bradesco.