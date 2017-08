Paciente pode pedir segunda opinião

Tratamentos médicos, principalmente quando envolvem quadros complexos, com a necessidade de procedimentos de risco, muitas vezes causam medo e questionamentos nos pacientes, que têm garantido por lei o direito de solicitar uma segunda opinião de outro profissional a qualquer momento. De acordo com o advogado Luciano Correia Bueno Brandão, especializado em direito na área da Saúde, tanto o médico que realiza o atendimento quanto o plano de saúde do paciente não podem, de forma alguma, restringir a solicitação sob quaisquer argumentos.

Foto: Divulgação

Para os planos de saúde, o advogado explica que a questão pode ser um pouco mais complexa, uma vez que se o paciente procura um profissional de sua confiança que pertence ou não ao quadro do plano, em alguns casos a empresa chega até mesmo a exigir que, para cobrir tal procedimento, a situação seja avaliada por uma junta médica, mas o paciente não é obrigado a aceitar a nova avaliação.

“O paciente passa em consulta com o médico de confiança dele e por vezes o convênio, para autorizar algum procedimento, exige que o paciente passe numa junta médica, exige uma reavaliação por um médico indicado do convênio. Tem que tomar cuidado com essa questão, porque não pode haver ingerência do convênio na autonomia profissional do médico assistente do paciente, não cabe ao plano de saúde querer interferir naquele tratamento que foi proposto”, esclareceu. Em caso de problemas e dúvidas sobre planos de saúde ou até mesmo denúncias, o paciente pode consultar a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) através do telefone 0800-701 96 56.