Motumbá explora culturas africanas com atrações multiculturais

O Sesc Belenzinho recebe, até março, a Mostra Motumbá: memórias e existências negras, que valoriza as expressões culturais de matrizes africanas e periféricas com uma programação recheada de teatro, música, literatura, cinema, contação de histórias e oficinas. Os horários e preços são variados. Logo na primeira semana do ano, Martinho da Vila realiza uma série de shows, de 5 a 8 de janeiro, com repertório de seu álbum de estreia, “Martinho da Vila – 1969”. Os ingressos custam de R$ 9 a R$ 30 e é preciso comprar o ingresso nas unidades físicas, já que a venda online está esgotada.

A programação musical segue com show da MC Linn da Quebrada na sexta-feira, 13. Linn é artista versátil, trans da Zona Leste paulistana, conhecida por usar sua música como ferramenta de transformação social e quebra de paradigmas sexistas. Com a participação da rapper Lay, outra revelação do ativismo LGBT na música contemporânea, a apresentação tem ingressos de R$ 6 a R$ 20. Destaque também para o show Mulheres do Rap, no dia 21, com Cris SNJ, Shirley Casa Verde, Stefanie Roberta e Yzalú, com participação especial da MC Luana Hansen. Os ingressos custam de R$ 7,50 a R$ 25. Além da ala musical, a Mostra Motumbá ainda realiza ações gratuitas, como oficina de passinho, exibição dos filmes O Dia de Jerusa e Afronauts, bate-papos, e muitas outras atividades.

https://catracalivre.com.br/sp/agenda/barato/motumba-explora-culturas-africanas-com-atracoes-multiculturais/