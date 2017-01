Morgan Stanley tem maior lucro em um 4º trimestre desde crise financeira

O Morgan Stanley divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 1,67 bilhão no quarto trimestre do ano passado, ante ganho de US$ 908 milhões em igual período de 2015. O resultado é o melhor do banco norte-americano no período desde a crise financeira mundial iniciada em 2008.

Na mesma comparação, o lucro por ação do Morgan Stanley subiu para US$ 0,81, de US$ 0,39 um ano antes, enquanto a receita avançou para US$ 9,02 bilhões, de US$ 7,74 bilhões.

Os resultados superaram as expectativas de analistas consultados pela Thomson Reuters, que previam ganho por ação de US$ 0,65 e receita de US$ 8,47 bilhões.

Por volta das 11h (de Brasília), as ações do Morgan Stanley subiam 1,35% nos negócios do pré-mercado em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.