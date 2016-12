Maus hábitos podem comprometer a audição

Embora o desgaste do ouvido seja natural e ocorra de modo similar a qualquer outro órgão com o avanço da idade, os maus hábitos, ainda na juventude, podem diminuir a qualidade de recepção sonora e até mesmo comprometer a audição.

O alerta é da fonoaudióloga Andréa Varalta Abrahão, diretora técnica da rede Direito de Ouvir – empresas de aparelhos auditivos no Brasil. “O ouvido é um órgão muito sensível, que requer cuidado contínuo, durante toda a vida, a fim de que suas funções –de equilíbrio e transmissão de sons para o cérebro – sejam preservadas, sem perdas auditivas”, afirma.

Não à toa, o uso de medicamentos deve ser sempre assistido pelo médico. Segundo Abrahão, alguns medicamentos, chamados ototóxicos podem causar problemas auditivos, ainda que a ototoxicidade seja temporária e os distúrbios não perdurem. Estima-se que existam cerca de 200 remédios considerados ototóxicos. Foto: Fotolia

As infecções (otites) no ouvido são muito comuns durante a infância, mas não limitadas a essa fase da vida. Nas crianças, as três principais causas das inflamações são referentes às secreções nasais, à posição que a criança é amamentada, geralmente deitada (os líquidos passam pela tuba auditiva) e ao fato de o canal auditivo não estar completamente desenvolvido. As recomendações nesses casos são que os responsáveis mantenham as vias aéreas sempre limpas e, na dúvida, procurem a ajuda de um otorrinolaringologista ou de um pediatra.

Nos adultos, as dores de ouvido e as coceiras são os sintomas das inflamações. As causas mais comuns das otites externas estão relacionadas ao contado dos ouvidos com a água, ao uso de hastes flexíveis e a problemas respiratórios. “Durante uma prática esportiva, como a natação, o ideal é proteger os ouvidos com tampões e secar a parte externa bem, com a toalha, ao término da atividade. Nadar em água poluída pode favorecer a presença de agentes patológicos no canal auditivo e ser danoso para a saúde dos ouvidos”, diz a fonoaudióloga.

Quanto à cera, a especialista adverte ser uma barreira de proteção natural contra os microorganismos. “O uso de hastes flexíveis ou objetos pontiagudos deve ser evitado”, sentencia. Outro fator que contribui para as otites é o clima seco. Ele agrava os problemas respiratórios e, com o acúmulo de secreções nas vias aéreas, pode aumentar a proliferação de bactérias no canal auditivo. Umidificar o ar pode ser uma maneira de prevenção.

EXPOSIÇÃO AO RUÍDO

Os sons são a matéria-prima dos ouvidos. Existe, no entanto, uma intensidade de volume de exposição aos ruídos que deve ser evitada. “A exposição frequente e por longos períodos a sons acima de 80 decibéis – o que equivaleria a uma rua com tráfego pesado na hora do rush – pode provocar perda auditiva e danos irreversíveis à audição”, diz a fonoaudióloga.

Os fones de ouvido podem ser usados, desde que respeitado o volume tolerável pelos ouvidos e o tempo de exposição. “Não é aconselhável passar dos 80 decibéis nem de 8h diárias de uso. Os ouvidos também precisam descansar.”

Além dos usuários de fones de ouvidos, também os profissionais que trabalham em ambientes ruidosos devem estar atentos à saúde auditiva. “Trabalhadores da indústria, como os da construção civil e metalurgia, motoristas de veículos de carga, entre outros, devem sempre fazer uso dos equipamentos de segurança do trabalho, entre eles os protetores auriculares”.

