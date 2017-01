Maternidade tardia exige atenção redobrada

Foto: Fotolia

A competitividade do mercado de trabalho e a espera de uma melhor situação econômica têm adiado cada vez mais o sonho de ser mãe, de muitas mulheres. Casos de gestações entre os 40 e 50 anos não são raros. Por outro lado, a maternidade tardia exige atenção dobrada à saúde da mulher e do bebê e doses extra de realidade. Isso porque as chances de uma gravidez natural após os 35 anos diminuem, enquanto a possibilidade de filhos nascerem com algum tipo de síndrome genética aumentam.

O ginecologista Renato de Oliveira explica que, com o passar do tempo, a quantidade disponível de óvulos reduz naturalmente. “Ao nascer, a menina já perde 70% dos oócitos, que são os gametas femininos, resultando em dois milhões de gametas aproximadamente. Na primeira menstruação esse índice baixa para 500 mil, 300 mil oócitos […] E depois dos 35 anos há uma queda importante, tanto da quantidade quanto da qualidade desses gametas maternos e, como possuem a mesma idade da mulher, ficam suscetíveis a alterações genéticas e erros na divisão celular quando fecundados”, explica.

Dentre as síndromes mais comuns nos filhos de “mães tardias” estão a de Down e Asperger (autismo). A probabilidade de um aborto espontâneo também aumenta, principalmente depois dos 38 anos.

“Dependendo das alterações ocorridas, o feto não consegue se formar e ele é abortado”, diz o responsável pela área de reprodução humana da Criogênesis, empresa de pesquisa e biotecnologia.

Os cuidados antes e durante essa gestação devem ser redobrados, pois os riscos à saúde da mãe também aumentam. Diabetes gestacional e hipertensão são algumas das complicações nesse período que podem resultar em aborto e trabalho de parto prematuro. “Isso não quer dizer que todas as mães terão esses problemas, mas as chances são grandes. Mas para todos os problemas há uma solução, um tipo de acompanhamento. Por isso o pré-natal é essencial para a segurança da mulher e da criança”, frisa Oliveira.

POSSIBILIDADES

Apesar de tantos “contras”, a maternidade tardia é possível. Se postergar a gravidez é necessário, o ginecologista aconselha que a mulher passe por uma consulta com seu médico para saber as possibilidades e os tratamentos mais adequados. A criopreservação (o congelamento dos oócitos) é uma das alternativas para preservar a fertilidade.

“Se a mulher tem o desejo de ser mãe e percebe que isso não é possível agora, o ideal é congelar os oócitos, pois, como eles têm a mesma idade da mãe, esses gametas serão preservados saudáveis e com uma boa chance de fertilidade. Quando ela decidir que chegou o momento, independente da idade, ela poderá usar seus próprios gametas”, explica o especialista.

Os gametas passam por processo de descongelamento e são fertilizados. Os embriões formados são transferidos para o útero da mãe e o teste de gravidez feito em 12 dias. “Conseguimos melhores resultados quando o congelamento é feito até os 35 anos”, esclarece.

Possibilidade de engravidar na menopausa

Após a menopausa, as chances de uma gravidez natural são nulas. Com os avanços da medicina, é possível engravidar, desde que haja uma doadora de óvulos. O processo é conhecido como ovodoação e consiste na captação de gametas da doadora que, posteriormente serão fecundados (mesma técnica da fertilização in vitro) e os embriões introduzidos no útero da mulher receptora.

“A ovodoação é possível através da doação compartilhada. Uma mulher em idade fértil quer ser mãe, mas por alguma razão não consegue. Ela procura pelo tratamento, mas não tem recurso financeiro. Nesse caso, pode optar por doar alguns oócitos para outra mulher que, por motivos de idade ou alguma outra razão, não pode utilizar o próprio gameta, em troca do tratamento. Então, a mãe receptora arca com os custos do tratamento da mãe doadora e ela recebe alguns óvulos dessa mulher para serem fecundados e poder realizar o sonho de ser mãe também” explica o ginecologista Renato de Oliveira.

A ovodoação é prevista pela Resolução nº 2.121/2015 do CFM (Conselho Federal de Medicina). Todo o processo é feito no anonimato, preservando a identidade das mães envolvidas, tanto receptora como doadora.

Consultoria: Criogênesis – Células-Tronco e Medicina Reprodutiva