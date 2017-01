Manchas de verão: saiba como prevenir e cuidar

No verão, mesmo reforçando os cuidados, as manchas podem aparecer. Isso acontece porque o sol estimula a produção de melanina, pigmento que fornece cor à pele. A exposição incorreta ao sol faz com que ocorram acúmulos de melanina em certas regiões da pele, o que favorece o aparecimento de manchas marrons (principalmente no rosto, colo e ombros).

A melhor forma de evitá-las é usar diariamente protetor solar, reaplicá-lo ao longo do dia, sempre que necessário, e evitar se expor ao sol das 10h às 16h. Porém, se você já possui áreas escurecidas na pele, a saída é investir em dermocosméticos que ajudam a clarear a pele e tratamentos clínicos como peelings, lasers, microagulhamento e tantos outros.

Conversamos com a dermatologista Flávia Ravelli para esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto e dar dicas de como prevenir e cuidar das manchas, que apavoram tantas mulheres no verão.

Qual a importância do protetor solar para evitar esse problema?

Flávia Ravelli: O protetor solar é o principal agente no combate a manchas, pois além de prevenir ele ainda evita que as manchas, que já estão presentes na pele, se agravem. Os protetores mais indicados para esses casos são os que oferecem proteção contra a luz visível, aquela que é emitida por aparelhos eletrônicos, pois sabemos que ela pode desencadear ou piorar as manchas, juntamente com os raios UV, que são emitidos pelo sol. Foto: Divulgação

Existem alguns fatores que aumentam a predisposição a ter manchas na pele?

Flávia: Sim. Alguns fatores aumentam a predisposição as manchas, como por exemplo: possuir histórico de manchas de pele na família, ter se exposto excessivamente ao sol, usar anticoncepcionais hormonais, gestação e menopausa.

É necessário parar totalmente de tomar sol para evitar o aparecimento ou agravamento das manchas?

Flávia: Morando em um país tropical como o nosso, isso seria impossível. Além disso, o sol tem seus benefícios, como auxiliar na produção de vitamina D e liberar substâncias no organismo que geram a sensação de bem-estar, mas devemos utilizá-lo com consciência. Quem tem manchas não deve se expor ao sol entre as 10h e às 16h e sem proteção solar adequada. Porém, mesmo seguindo essas regras, ninguém está livre de manchas. Isso porque o seu surgimento não depende exclusivamente da exposição solar, mas também de fatores genéticos e hormonais. Ou seja, o sol é somente um dos causadores das manchas.

Peles oleosas, que possuem maior tendência de desenvolver acne, também tem mais chances de ficarem manchadas?

Flávia: A acne pode desencadear a hipercromia pós-inflamatória, uma doença que mancha a pele, porém é mais fácil de tratar do que o melasma ou melanoses solares, por exemplo.

Gestantes costumam ficar com a pele bastante manchada. Por que isso acontece?

Flávia: O melasma ocorre em cerca de 70% das mulheres grávidas e, em alguns casos, pode melhorar após o parto. O problema é desencadeado pelo aumento do estrógeno, progesterona e do hormônio melanocítico-estimulante (MSH). A exposição à radiação ultravioleta e à luz visível pode agravar o quadro.

Como preparar e prevenir manchas na pele antes da chegada do verão?

Flávia: A melhor maneira é usar diariamente o protetor solar, independentemente da estação do ano. Também é importante lembrar que aparelhos tecnológicos, como celulares, tablets, computadores e lâmpadas, emitem luzes visíveis, que aumentam a chance de desenvolver manchas na pele. Outra dica é aumentar a ingestão de alimentos com ação antioxidante, como por exemplo, vitamina C, luteína e licopeno. Essas substâncias ajudam a pele a ficar mais resistente e saudável.

Fonte: ROC