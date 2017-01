Ibama cancela autorização à Santo Antônio Energia para operar 6 geradores

A Santo Antônio Energia (SAE) informa que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) cancelou a autorização especial concedida à empresa em 30 de dezembro que permitia a operação das seis Unidades Geradoras do Projeto Básico Complementar Alternativo da UHE Santo Antônio na cota 71,3 m. Segundo a empresa, a determinação do Ibama ocorreu em cumprimento a decisão judicial de primeira instância que determinou a realização de nova audiência pública como condição para elevação do nível do reservatório da Santo Antônio.

“Não obstante a operação comercial de tais unidades geradoras estar mantida até este momento, a SAE informa que já está tomando todas as medidas legais cabíveis para restabelecer a autorização para operação de seu reservatório na cota 71,3 m, esclarecendo ainda que o Ibama, igualmente, já manifestou a intenção de recorrer contra a citada decisão judicial.”

