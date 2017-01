Exposição fotográfica no MIS questiona a beleza americana

Entre os dias 15 de dezembro e 29 de janeiro, o MIS exibe a exposição “Beleza Americana”, uma verdadeira pesquisa fotográfica que procura discutir os padrões de beleza e comportamento na sociedade norte-americana, mas sob um olhar brasileiro. A mostra faz parte do programa Nova Fotografia 2016, que selecionou seis novos talentos para expor no museu durante o ano, e ocorre de terça a sexta-feira, das 12h às 22h, e das 11h às 21h, aos sábados, domingos e feriados. A entrada é livre.

Para dar vida ao projeto, a fotógrafa Paula Clerman escolheu a praia como locação do ensaio fotográfico. Lugar no qual se delimitam espaços temporários de extensão da casa das pessoas e onde parte da intimidade e da cultura de cada um é revelada por meio da construção destes microespaços.

LEIA TAMBÉM: Credit Suisse fecha acordo de US$ 5,3 bilhões com EUA para encerrar investigação

Por meio da observação e da prática artística dentro do contexto de beleza, a artista passou a refletir a respeito de aspectos sociais que englobam a identidade. No âmbito do indivíduo, há o retrato, que evidencia a maneira como um conjunto de adereços, penteados e posturas confere certa singularidade à personalidade. Além disso, as imagens captadas por Paula questionam a própria individualidade, em nome de ideais de obsessão pela busca da perfeição e da beleza, além de suas incongruências.

Referência:

https://catracalivre.com.br/sp/agenda/gratis/exposicao-fotografica-no-mis-questiona-beleza-americana/

LEIA TAMBÉM: Mais de um terço das crianças brasileiras está acima do peso