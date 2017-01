Doenças de pele a alergias são agravadas com o calor

O Verão começou e, com ele, chega também o período mais problemático para os alérgicos. Especialistas são unânimes em dizer que a estação mais quente do ano é a “temporada das alergias”, que afetam o sistema respiratório e a pele. Ela nada mais é que uma resposta do sistema imunológico a uma substância estranha no organismo.

As temperaturas mais altas podem intensificar o problema, já que o suor dilui as partículas dessas substâncias e isso facilita a absorção pelo corpo. Além disso, em viagens de férias, por exemplo, as pessoas podem entrar em contato com substâncias que não estão acostumadas. Até mesmo a utilização de materiais comuns ao dia a dia, como determinadas roupas e joias, pode iniciar um processo alérgico.

Segundo especialistas, ela nunca surge no primeiro contato com o agente alergênico. São necessários vários contatos antes que a pessoa desenvolva alguma rejeição. Roupas e joias não são os únicos exemplos dos itens comuns que podem causar alergia: cosméticos e maquiagens também entram nessa lista. Tudo isso, quando exposto ao sol e temperaturas mais altas, podem intensificar o seu efeito. Para evitar o sofrimento de problemas alérgicos, valem algumas dicas simples.

Use sempre pijamas e roupas de cama de materiais leves, como linho ou algodão. Eles são melhores do que materiais sintéticos, pois absorvem o calor. Além disso, se atente para a ventilação do ambiente. No quarto, evite temperaturas muito altas para dormir. Vale ligar o ventilador ou o ar-condicionado desde que a pessoa se sinta confortável para se cobrir apenas com um lençol. Foto: Fotolia

CUIDE DO AMBIENTE

Tenha sempre um esterilizador de ar em casa. Ele elimina cerca de 99,9% dos microorganismos aéreos no auxílio das doenças respiratórias. Outra boa dica é evitar cortinas, tapetes e bichos de pelúcia nos quartos. Esse conselho parece óbvio, mas ácaros e fungos se acumulam nesses itens. Evite também produtos de limpeza com perfume. Os produtos de limpeza podem acarretar alergias sérias tanto para quem usa quanto para quem está no ambiente em que foi aplicado.

Os principais vilões da lista são: amaciantes de roupas e os desinfetantes. Assim, rinites e asmas brônquicas podem acontecer devido ao contato das vias respiratórias com esses produtos. Logo, dê preferência por itens sem odor e leia as embalagens antes de adquirir. Além das alergias, outras doenças são intensificadas no verão. É o caso das brotoejas, que ocorrem quando as glândulas de suor do corpo ficam bloqueadas e o corpo transpira mais que o normal. Essa é uma doença de pele caracterizada por pequenas manchas vermelhas e bolhinhas na pele, que causam coceira e ardor, mais frequente no rosto, pescoço, costas, peito e coxas. Não existe um tratamento específico. Para aliviar a coceira e a irritação deve-se adotar alguns cuidados como manter a pele limpa e seca, tomar um banho frio ou aplicar loção de calamina, por exemplo.