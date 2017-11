Conselho da CTEEP propõe aumento do limite de capital para R$ 5 bilhões

A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) aprovou, por meio de seu conselho de administração, aumento no limite de capital social autorizado de R$ 2,5 bilhões para R$ 5 bilhões. Em reunião realizada nesta sexta-feira, 17, o colegiado aprovou ainda aumento de capital no valor de R$ 1,217 bilhão, passando para R$ 3,59 bilhões.

Outro ponto aprovado pelo conselho da CTEEP é a mudança nas regras para pagamento de dividendos mínimos aos acionistas. A proposta prevê que esse valor seja o maior entre o equivalente a 10% do capital social, equivalente a R$ 359 milhões atualmente, ou 25% do lucro líquido do exercício.

No caso do valor baseado no patrimônio líquido, o pagamento será de R$ 218,46 milhões para os titulares de ações preferenciais, e de R$ 140,541 milhões para os detentores de ações ordinárias. Caso os dividendos sejam equivalentes aos 25% do lucro, os preferencialistas terão o acréscimo de direito de prioridade no recebimento de dividendos correspondentes a 3% do patrimônio líquido e o direito de participar dos lucros distribuídos com igualdade de condições com as ações ON.