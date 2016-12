Conheça os benefícios da camomila para o organismo

A camomila é conhecida por suas propriedades medicinais e benefícios. É basicamente uma erva que se origina de uma planta florescendo numa gangue de margarida. Nativa da Ásia, Europa, Austrália e América do Norte, esta flor bonita floresce durante os verões.

A camomila tem fortes propriedades antiespasmódicas e anti-inflamatórias, que são eficazes no tratamento de cólicas estomacais e cólicas intestinais. O chá também reduz problemas de intestino e fornece alívio de gás e inchaço. Beber chá de camomila duas vezes por dia irá tratar problemas como síndrome do intestino irritável, gastroenterite, náuseas, cólicas e gripe estomacal. O chá de camomila diminui os cólicas no estômago quando você está sofrendo de Síndrome do Cólon Irritável. Também reduz a formação de gases e inchaço nos tratos digestivos e ajuda nos casos de azia e alivia distúrbios estomacais.

Quando tomado em uma base regular, também pode aliviar dores de úlcera de estômago. Se você passou por uma operação após uma formação de pedra do estômago, tomar chá de camomila pode impedir o aparecimento de pedras novamente.

O seu chá tem sido conhecido como uma solução de alívio para os espasmos menstruais pois relaxa os músculos do útero e dá alívio das cólicas. Aumenta os níveis de glicina, o que ajuda a reduzir os espasmos musculares.

Se consumido em uma base regular, o chá de camomila nutre e hidrata a pele profundamente. Também é considerada altamente eficaz na prevenção de caspa e acalma a coceira do couro. Tem incrível propriedade de cura, antioxidante, limpeza e hidratante e é considerado um remédio eficaz para limpeza de pele.

Foto: Fotolia

IMUNIDADE

A camomila tem propriedades antibacterianas que ajudam a prevenir e a tosse, protegendo contra infecções relacionadas com bactérias e doenças. Ela, portanto, aumenta a imunidade de uma pessoa. Consumir o chá protege contra vários micróbios. Também ajuda a manter os níveis de glicose no sangue e, portanto, ajuda a controlar a diabetes mellitus. Você pode consultar o seu médico para incluir uma dose necessária de chá de camomila. A ingestão de chá de camomila acalma os nervos no corpo. Isso também ajuda no tratamento de hemorroidas.

O chá de camomila é um remédio incrível para tratar erupções cutâneas e outras alergias de pele. Basta mergulhar uma bola de algodão em chá de camomila gelada e aplicá-la sobre as áreas propensas a alergia. Quando consumida internamente, o chá pode acalmar todo o sistema e ajudá-lo a se livrar dos sintomas alérgicos.

Também é conhecida pelo seu uso terapêutico e tem sido considerada benéfica no tratamento de enxaquecas e dores de cabeça. Uma xícara de chá quente de camomila pode ajudar a ter alívio imediato da dor de cabeça. O chá de camomila é um excelente remédio para insônia ou distúrbios do sono. As propriedades sedativas suaves ajudam a dormir mais rápido e melhor. Também pode dar alívio à um sono perturbado.

BRILHO DO CABELO

Enxaguar o chá de camomila acalma os cabelos loiros instantaneamente. Se combinado com henna, cria destaques naturais para os fios escuros. Usar o chá de camomila como um enxaguante final do cabelo adiciona um brilho dourado impressionante aos cabelos castanhos. Você também pode usar o chá de camomila regularmente para clarear o cabelo durante um período de tempo.

Fonte: www.saudedica.com.br