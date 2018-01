Com avanço da febre amarela, certificado para viagem tem restrição

China, Cuba e Emirados Árabes estão entre os destinos de quem aguardava na terça-feira por atendimento no Centro de Orientação do Viajante do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital. Por volta das 11 horas, cerca de 30 pessoas estavam no local para emitir o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia de febre amarela. Cartazes na entrada já avisavam: “o CIVP somente será emitido para os viajantes que se destinam a países que exigem (o documento)”. Foto: Reprodução

Por enfrentar um aumento na procura, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) restringiu a emissão do certificado apenas para quem comprovar ter viagem marcada para um país que exige o documento. O atendimento prioritário é para as pessoas que fizeram agendamento online (no caso de Congonhas, há datas disponíveis apenas para o fim de março). “Tentei fazer agendamento, mas não consegui no site. Fui no Hospital de Clínicas, mas a fila estava enorme. No (Instituto de Infectologia) Emílio Ribas só tinha agendamento para março”, conta o bartender Sidnei Oliveira, de 37 anos, que vai para Havana no mês que vem.

Da mesma forma, o consultor de vendas Davi Bonfim, de 46 anos, foi a outros locais antes de Congonhas. “Tentei o Emílio Ribas, tentei Guarulhos, mas não deixaram porque ainda não tinha o bilhete emitido”, afirma ele, que viajará a Dubai. A capital tem oito postos de emissão do (CIVP). Com exceção do localizado em Congonhas, os demais também aplicam a vacina e, por isso, têm apresentado maior procura – grande parte por pessoas que não vão viajar.