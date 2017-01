Carteira de vacinação deve estar atualizada para viagens de férias

As condições básicas para sair de férias são: mente aberta e corpo fechado. Mente aberta para os imprevistos que surgem de última hora e corpo fechado para se manter livre de doenças severas (e não nos referimos à intoxicação alimentar!). Dependendo da região ou País de destino, é necessário estar com a carteira de vacinação em dia.

Aqueles que curtem turismo ecológico, por exemplo, devem estar vacinados contra a febre amarela, seja seu destino o norte ou nordeste do Brasil ou países como Colômbia, Peru, África do Sul e Austrália. Além da imunização contra febre amarela, a Índia exige ainda vacina contra malária. E mesmo aquela viagem tranquila e tão planejada para a Europa exige cuidados. Países como Itália, Alemanha, Holanda e Reino Unido oferecem risco de infecção por sarampo, por exemplo. Nesse caso, antes de embarcar, o viajante deve observar se na sua carteira de vacinação consta a dose Tetra Viral, que protege também contra catapora, rubéola e caxumba.

Como saber as exigências sanitárias de um determinado lugar? Nos Centros de Orientação ao Viajante, no site da Anvisa e mesmo no site da Embaixada do País para onde se pretende viajar é possível conseguir informações seguras a respeito das vacinas exigidas. É comum alguns países exigirem dos viajantes o CIVP (Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia) para o ingresso em seu território, como medida de controle. Muitas vezes, o documento é solicitado logo no check-in da passagem. Em outros casos, a exigência é feita por um agente da aduaneira do País de destino. Sem ele, a sua entrada pode ser rejeitada.

“Geralmente, as vacinas têm um período que varia entre 10 dias a seis semanas até atingir a proteção esperada. Por isso, o ideal é que os viajantes se planejem para que os devidos cuidados sejam tomados com antecedência”, explica a presidente da SPI (Sociedade Paulista de Infectologia), Thaís Guimarães.

Havendo necessidade de tomar alguma dose, o viajante deverá apresentar a carteira de vacinação no posto de saúde mais próximo para atualização. As vacinas do calendário de vacinação nacional são oferecidas gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) à população nos postos de saúde. “No geral, é recomendável que os cartões de vacinas de todos os viajantes estejam atualizados com as principais doses: Tríplice Viral, Hepatite B, Dupla Adulto e febre amarela, independente do destino”, finaliza a presidente.

Consultoria: Sociedade Paulista de Infectologia e Anvisa