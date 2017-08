Ataques na Espanha levam companhias a permitir que passageiros remarquem voos

Companhias aéreas oferecem a passageiros com voos para Barcelona flexibilidade para remarcar voos, após os ataques terroristas ocorridos na cidade e também na cidade catalã de Cambrils. A Espanha é um dos destinos mais populares no verão e um dos países mais beneficiados neste ano com a entrada de viajantes que desistiram de destinos em crise, no Oriente Médio e no norte da África, segundo executivos do setor.

As companhias aéreas ampliaram os voos para atender à demanda por viagens à Espanha e a outros países, como Portugal e Grécia, lotados com turistas que antes iam a destinos como Tunísia, Egito e Turquia, que tiveram a reputação abalada pelo terrorismo e por distúrbios políticos. A força do dólar ante o euro também tornou a Espanha um destino popular para os americanos.

O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque em Barcelona, que deixou 13 mortos. O ataque em Cambrils deixou uma mulher morta, disseram autoridades nesta sexta-feira.