Andrade Gutierrez Concessões fará AGE em 2 de fevereiro para aumento de capital

A Andrade Gutierrez Concessões adiou Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do dia 24 de janeiro para 2 de fevereiro de 2017, com a proposta de aumento do novo capital social em R$ 77 milhões, mediante a emissão de 3.582.675 novas ações, sendo 1.791.345 ações ordinárias e 1.791.330 ações preferenciais.

O capital social passaria de R$ 1,530 bilhão para R$ 1,607 bilhão. O aumento de capital será realizado mediante subscrição particular de novas ações.

“Será realizado com intuito de fortalecer a estrutura de capital da companhia, bem como pagamento de dívidas vincendas”, informou a empresa, em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A controladora Andrade Gutierrez Participações subscreverá 3.582.658 novas ações. O restante, 17 ações, será oferecido aos outros acionistas. O valor por ação será de R$ 21,49.