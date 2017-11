Airbus e Boeing fecham mais de US$ 75 bilhões em encomendas de aviões

O acordo preliminar, anunciado na quarta-feira no Dubai Airshow, tem um valor inicial de US$ 49,5 bilhões, antes dos descontos de praxe, que podem reduzi-lo em 50% ou mais.

Pouco depois, a Boeing anunciou um acordo com a Flydubai, sediada em Dubai, de até 225 ou mais de seus aviões 737 Max 8, com valor inicial de US$ 27 bilhões. O negócio envolve 175 aeronaves, mas há opção de compra por outras, de acordo com a empresa americana.

A Airbus e a Boeing aumentam agressivamente sua produção de modelos de fileira única para satisfazer a demanda. Analistas alertam, porém, que alguns grandes clientes poderiam cancelar compras mais adiante, particularmente se uma desaceleração econômica prejudicar o crescimento do tráfego aéreo. Fonte: Dow Jones Newswires.

