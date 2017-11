‘Vou procurar fazer disputa com mais isonomia’, diz Goldman

Indicado pelo senador Aécio Neves (PSDB-MG) para assumir a presidência nacional do PSDB até a convenção do partido, que será no dia 9 de dezembro, o ex-governador Alberto Goldman disse que o senador mineiro tomou a decisão de destituir Tasso Jereissati do comando tucano porque tem “prerrogativa partidária” para isso, segundo o estatuto da sigla.

“Aécio tem essa prerrogativa estatutária e eu apenas obedeço o estatuto. Vou procurar fazer uma disputa com mais isonomia”, disse Goldman à reportagem.

O ex-governador foi escolhido por ser o mais velho entre os oito vice-presidentes nacionais do PSDB. Segundo Goldman, é possível que, até a convenção, surja um terceiro nome.