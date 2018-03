Vou me dedicar à candidatura a partir do próximo fim de semana, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quarta-feira, 21, que começará a se dedicar à sua candidatura para concorrer ao cargo de presidente da República a partir do próximo fim de semana.

O ministro, que chegou na noite desta terça-feira, 20, de Buenos Aires, onde participou da reunião do G-20 (20 maiores economia do mundo), voltou a afirmar que está aguardando os resultados de uma pesquisa qualitativa que encomendou para ver o que o eleitor quer para o Brasil.

“Hoje não se pode mas colocar uma candidatura pelo voluntarismo”, disse o ministro, para quem é preciso saber o que o povo brasileiro realmente quer.

Perguntado se tem conversado com Michel Temer sobre política, o ministro respondeu que conversa sempre com o presidente sobre todos os assuntos, inclusive de política, e que agora tem falado mais com Temer sobre as propostas de reoneração da folha de pagamento das empresas e sobre a simplificação dos impostos federais e o PIS/Cofins.