Vice-presidente da Câmara confirma jantar com Temer e parlamentares

O vice-presidente da Câmara, deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG), confirmou que o presidente Michel Temer irá comparecer ao jantar oferecido por ele a parlamentares em sua casa, na noite desta terça-feira, 1. O encontro terá a presença de aproximadamente 80 deputados, segundo Ramalho, e servirá para unir a base aliada antes da votação da denúncia contra o presidente no Congresso.

A presença de Temer é vista como uma forma de tentar garantir que a sessão da Câmara de amanhã rejeite a denúncia por corrupção passiva contra ele. A ofensiva na reta final faz parte da estratégia do governo em não só garantir votos favoráveis, para tentar um placar significativo, como também o quórum necessário de 342 votos para que a votação seja realizada amanhã. O jantar de hoje à noite ainda não está, no entanto, na agenda oficial da Presidência da República.

LEIA TAMBÉM: PF abre Vortigern contra vazamento de informação no TJ da Bahia

Outro jantar em que Temer pode aparecer de última hora é do líder do DEM, deputado Efraim Filho (DEM-PB). O encontro dos democratas tem o objetivo de discutir as tratativas do partido com membros do PSB, interessados em mudar de partido, e com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB).