Vice-líder do governo na Câmara diz confiar 101% em Rodrigo Maia

O vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), minimizou as notícias de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), estaria se preparando para assumir o governo em um eventual afastamento do presidente Michel Temer.

Ao chegar para a reunião com Temer, ministros e líderes da base aliada, no Palácio da Alvorada, neste domingo, 9, Perondi disse confiar 101% em Maia. “Ele (Maia) tem caráter”, disse.

LEIA TAMBÉM: Ex-assessor especial do presidente Michel Temer se cala na PF

Perondi disse acreditar também que “em hipótese alguma” o presidente da Câmara faria qualquer tipo de conspiração contra o Palácio do Planalto.