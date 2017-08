Vice-líder do governo instala computador no plenário da Câmara para apurar votos

Um dos vice-líderes do governo na Câmara, o deputado Beto Mansur (PRB-SP) instalou um computador dentro do plenário da Câmara nesta quarta-feira, 2, para fazer in loco a apuração da votação da denúncia contra o presidente Michel Temer. Mansur se instalou na mesa onde as funcionárias da taquigrafia trabalham, em frente à Mesa Diretora do plenário.

Mansur é membro da chamada “tropa de choque” de Temer na Câmara e um dos principais responsáveis por fazer a contabilização prévia dos votos. A última previsão dele é de que Temer conseguirá barrar a denúncia com 280 votos, mais do que os 172 mínimos que precisava para rejeitá-la. Para aprovar, a oposição terá que conseguir 342 votos.

