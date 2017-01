Viagem de Teori poderia ter sido adiada pelas condições do clima

O mapa do clima indicava chuva intermitente, nuvens baixas e visibilidade reduzida no litoral sul do Rio, na região de Paraty, no começo da tarde desta quinta-feira, 19, pouco antes da decolagem do turboélice King Air PR-SOM, no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo.

Nada fora dos limites, mas a viagem, nessas condições, talvez devesse ter sido adiada. O avião, um sucesso comercial da fabricante americana Hawker-Beechcraft, estava sob registro da Emiliano Empreendimentos e Participações Hoteleiras Limitada, controladora dos sofisticados hotéis Emiliano, de São Paulo e do Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

